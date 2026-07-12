Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Katar Devleti Baba Emîri Şeyh Hamad bin Halife El Sani için taziye mesajı yayımladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emîri Şeyh Hamad bin Halife El Sani’nin vefatı üzerine yayımladığı mesajında, Türkiye-Katar ilişkilerine yaptığı katkıları vurgulayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taziye mesajı:

Çok kıymetli dostum, Katar Devleti Baba Emîri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

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Başbakanlığım döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptığım; Türkiye ve Katar Devleti arasındaki siyasi, ticari, askerî, beşerî ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emeği bulunan; İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

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Başta değerli kardeşim Katar Emîri Şeyh Temim bin Hamad El Sani olmak üzere merhum Baba Emîr'in ailesine, dost ve kardeş Katar halkına ve İslam dünyasına şahsım, ailem ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.