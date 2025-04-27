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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Arapça öğretmeni için başsağlığı mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Başsağlığı#Ahmet Karaman
Cumhurbaşkanı Erdoğandan vefat eden Arapça öğretmeni için başsağlığı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 14:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'ın cenaze törenine katıldı. Erdoğan yayınladığı taziye mesajında " Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve imam hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesindeki Arapça öğretmeni Ahmet Kahraman'ın cenaze törenine katıldı.

Kahraman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Kahraman'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan merhumun ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Kahraman'ın tabutuna omuz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan vefat eden Arapça öğretmeni için başsağlığı mesajı
Cenazeye, Kahraman'ın yakınları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman için bir de başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman beyefendiyi bugün ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve imam hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan vefat eden Arapça öğretmeni için başsağlığı mesajı


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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Başsağlığı#Ahmet Karaman

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