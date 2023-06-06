Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret: 85 milyona aşkla hizmet edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kabine üyeleri, ilk Kabine Toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyeleri Misak-ı Milli Kulesi'ne geçip Anıtkabir özel defterini imzaladı.

"KABİNEMİZLE BİRLİKTE 85 MİLYONA AŞKLA HİZMET EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı sisteminin 2. döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün Kabine'mizin ilk toplantımızı yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşasını için süratle yola çıkıyoruz. Kabinemizle birlikte 85 milyona aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin 100. yılının heyacanını inşallah şahlanış dönemimizin başlangıç haline getireceğiz" dedi.

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Gözden Kaçmasın Kabineden ilk toplantı Haberi görüntüle

YENİ KABİNE BUGÜN İLK KEZ TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni kabinesini bugün ilk kez topluyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haricinde yeni atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 15 bakan ilk kez Beştepe’deki kabine toplantısına katılacak. Yeni dönemin ilk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni yol haritasına dair görüşlerin paylaşılacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı çerçevesinde Seçim beyannamesindeki vaatleri yeni kabine üyeleriyle birlikte değerlendirecek. Bu kapsamda bir yol haritası ve takvimlendirilme planlanacak.

İLK SUNUM ŞİMŞEK’TEN

Toplantının en önemli gündem maddelerinden birisi olan ekonomi konusunda önümüzdeki dönemde atılacak ilk adımlar olacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeni dönemin şifrelerini kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Erdoğan, alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak. Bakanların yarın TBMM’de yemin etmesi bekleniyor.

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YENİ kabine LİSTESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu