×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de: Yayılmacı emeller karşısında önlemimizi alıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#YAŞ#Anıtkabir
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabirde: Yayılmacı emeller karşısında önlemimizi alıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 11:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'de özel defteri imzalayan Erdoğan, "Son günlerde hortlayan yayılmacı emeller karşısında gereken her türlü tebdiri alarak, vatanımızı ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız" dedi.

Haberin Devamı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

"YAYILMACI EMELLER KARŞISINDA ÖNLEMİMİZİ ALIYORUZ"

Anıtkabir'de özel defteri imzalayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Aziz Atatürk, YAŞ üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurundayız. Zati halinizi ve şehitlerimizi yad ediyor, YAŞ toplantımızın ülkemiz milletimiz ve silahlı kuvvetlerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır. Son günlerde hortlayan yayılmacı emeller karşısında gereken her türlü tebdiri alarak, vatanımızı ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bölgemizi kan deryasına çevirmeye çalışanlara fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.

Haberin Devamı

YAŞ TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#YAŞ#Anıtkabir

BAKMADAN GEÇME!