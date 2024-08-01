Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de: Yayılmacı emeller karşısında önlemimizi alıyoruz

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

"YAYILMACI EMELLER KARŞISINDA ÖNLEMİMİZİ ALIYORUZ"

Anıtkabir'de özel defteri imzalayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Aziz Atatürk, YAŞ üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurundayız. Zati halinizi ve şehitlerimizi yad ediyor, YAŞ toplantımızın ülkemiz milletimiz ve silahlı kuvvetlerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır. Son günlerde hortlayan yayılmacı emeller karşısında gereken her türlü tebdiri alarak, vatanımızı ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bölgemizi kan deryasına çevirmeye çalışanlara fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.

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YAŞ TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.