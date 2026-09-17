Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump New York'ta görüşecek

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump New York'ta görüşecek" dedi.

BM 81. GENEL KURULU 22 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 81'incisi, 22 Eylül'de "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" temasıyla başlayacak.

Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapacak BM 81. Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gün dördüncü sırada söz alması öngörülüyor.

Genel Kurula 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.

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