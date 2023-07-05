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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte arasında kritik görüşme... İsveç'in NATO üyeliği, Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı ve NATO Zirvesi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rutte#İsveç
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte arasında kritik görüşme... İsveçin NATO üyeliği, Kuran-ı Kerime çirkin saldırı ve NATO Zirvesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 20:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, İsveç'in NATO üyeliği süreci, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki sene Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlatarak üst düzey ziyaretlerle ikili ilişkilerin taçlanacağına inandığını ifade etti. İsveç'in NATO üyeliği sürecinin de ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'ye İsveç'te mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıların fikir özgürlüğü kisvesi altında meşrulaştırılmasının da kabul edilemeyeceğini belirterek yapılanların açıkça ifade suçu olduğunu ifade etti. Görüşmede liderler ayrıca, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO zirvesinin en önemli gündem maddelerinden birinin de Rusya-Ukrayna Savaşı olacağı konusunda mutabık kaldı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rutte#İsveç

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