Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmud Abbas arasındaki kritik görüşme sona erdi

Görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, Türkiye ile Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alındı. Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler değerlendirilerek, Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Heyetlerarası görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

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