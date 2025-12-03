Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'dan telefonda Ukrayna görüşmesi

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğini ilerletmenin önemli olduğunu, bu amaç doğrultusunda adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPMAYA HAZIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için azami gayret gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul sürecinin canlandırılması için taraflarla temasların sürdüğünü, Türkiye’nin bir an önce barış kapısının aralanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

KAFKASLAR, GAZZE VE SURİYE'DEKİ SON DURUM KONUŞULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, kalıcı barışa ulaşmak için diplomatik yolların en etkili şekilde kullanılmasının gerektiğini söylerken, Türkiye’nin ateşkesin sağlanması sürecindeki ve sonrasındaki çalışmalara desteğinin artarak süreceğini, küresel barışı tehlikeye atacak adımlardan uzak durulmasının barış çabalarına katkı sağlayacağını da belirtti. Görüşmede Kafkaslar, Gazze ve Suriye’deki son durum da ele alındı.

PUTİN'İN AÇIKLAMLARINDAN HEMEN SONRA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron arasındaki görüşme Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa'ya yönelik açıklamalarından bir gün sonra gerçekleşti.

Putin, dün ABD Başkanı Donald Trump’ın 28 maddelik barış planını görüşmek üzere Rusya’yı ziyaret eden ABD Özel Temsilci Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’i Moskova’da ağırlamadan önce Avrupa'yı tedirgin eden açıklamalarda bulundu.

Avrupa ülkelerine yüklenen Rus lider açıklamasında “Onlar bizim saldıracağımızı söyleyip duruyor. Öyle bir niyetimiz yok yüzlerce kez söyledim. Ancak onlar bize saldırırsa biz karşılık vermeye hazırız. Öyle bir karşılık veririz ki çok kısa sürede karşımızda barışı görüşmek için kimseler kalmaz” ifadelerini kullandı.