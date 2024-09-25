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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, New York’ta KADEM’in fotoğraf sergisini gezdi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Emine Erdoğan#New York
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, New York’ta KADEM’in fotoğraf sergisini gezdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 17:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM) ziyarete açılan 'Hayatın İçinde Kadın' adlı fotoğraf sergisini gezdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşma öncesi eşi Emine Erdoğan ile sergideki fotoğrafları inceledi. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'ndan fotoğraflar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM programı için New York'ta bulunan vakfın yönetim kurulu üyeleriyle de bir süre sohbet etti. Gümrükçüoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, mart ayında New York'taki Times Meydanı'nda KADEM tarafından gerçekleştirilen ‘Gazzeli Kadınlarla Dayanışma Eylemi’ni ve ‘İnovasyonda Kadın’ programına başvuran girişimci kadınların başarı ve azim öykülerini, fotoğraf kareleri üzerinden anlattı.

‘HAYATIN İÇİNDE KADIN’ SERGİSİ

KADEM'in 2019'dan bu yana düzenlediği fotoğraf yarışmalarında dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler ile vakfın gerçekleştirdiği proje ve etkinliklerde çekilen karelerden oluşan sergide, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda kadının hayatın içinden yansıyan fotoğrafları yer alıyor.

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New York'taki BM binasının hemen karşısında bulunan Türkevi'ni ziyarete gelenler, ülkenin kadınlarını sanatsal fotoğraflarda görme imkanı buluyor.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Emine Erdoğan#New York

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