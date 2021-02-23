Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ayda bebeği sevdiler
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kongre öncesinde, İzmir’deki depremde enkazın altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin yakınları ile görüştü.
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a, kucağına aldığı Ayda bebeğin 91 saat sonra Bayraklı’da yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından kurtarıldığını hatırlattı.
Emine Erdoğan, Ayda bebeği, “Seni televizyondan tanıyorum” diyerek sevdi ve ellerini öptü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayda bebek ve ağabeyi Atakan ile de yakından ilgilendi. Erdoğan çifti, Ayda bebek ve ağabeyine oyuncak hediye etti.