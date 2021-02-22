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Haber Giriş: 22.02.2021 - 16:10 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan Ayda bebek ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan Ayda bebek ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İzmir depreminden 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ve yakınları ile görüştü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan Ayda bebek ile görüştü
Erdoğan, kongre öncesinde İzmir'i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan Ayda bebek ile görüştü

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