Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet yurda döndü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2025 20:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez turundaki resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Körfez turuna ilişkin açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'taki temasların ardından "TRK" uçağı ile İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de İstanbul'a geldi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, mevkidaşlarının davetlerine icabetle dost ve kardeş ülkeler Kuveyt, Katar ve Umman’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretler, Türkiye’nin bölgesel vizyonuna yeni bir dinamizm kazandırmıştır" dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, mevkidaşlarının davetlerine icabetle dost ve kardeş ülkeler Kuveyt, Katar ve Umman’a gerçekleştirdiği resmî ziyaretler, Türkiye’nin bölgesel vizyonuna yeni bir dinamizm kazandırmıştır. Ziyaretlerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınmış; ticaret, enerji, savunma sanayii ve yatırım alanlarında iş birliğini derinleştirecek önemli adımlar atılmıştır. Görüşmelerde ayrıca bölgesel barış, istikrar ve ortak hedefler üzerinde güçlü bir mutabakat sağlanmıştır. Ayrıca Gazze’deki insani kriz, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve küresel adaletin tesisi gibi uluslararası meseleler ele alınmış; Türkiye’nin barış, vicdan ve hakkaniyet eksenli diplomasi anlayışı güçlü biçimde vurgulanmıştır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde imzalanan muhtelif anlaşmalar; Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle stratejik ortaklığını daha da pekiştirmiş, karşılıklı güven ve dayanışmanın yeni bir sayfasını açmıştır. Bu ziyaretler, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde Türkiye’nin dostluk köprülerini güçlendiren, barış ve iş birliği eksenli dış politikasının bir kez daha somut bir yansıması olmuştur" ifadelerini kullandı.

