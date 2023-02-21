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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli deprem bölgesinde

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AFAD#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 13:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye'ye ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyarete MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasar verdiği Osmaniye, ziyaret gerçekleştiriyor.

Erdoğan ve Bahçeli helikopterle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin alanına indikten sonra araçlarla buradan çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Saimbey Ortaokulu'nda depremzedeler ile görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'nin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini de ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AFAD#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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