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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev çalışma yemeğinde görüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İlham Aliyev#Devlet Bahçeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev çalışma yemeğinde görüştü

Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevkidaşı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, daha sonra birlikte bir otelde çalışma yemeğine geçti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir otelde çalışma yemeğinde görüşme gerçekleştirdi.

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Görüşmenin son bölümüne katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından konuk Cumhurbaşkanı Aliyevi havalimanından uğurladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev çalışma yemeğinde görüştü

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in uçağı saat 19.30’da havalimanından ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı da saat 20.00’da havalimanından kalkış yaptı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İlham Aliyev#Devlet Bahçeli

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