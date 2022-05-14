Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev çalışma yemeğinde görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir otelde çalışma yemeğinde görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin son bölümüne katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından konuk Cumhurbaşkanı Aliyevi havalimanından uğurladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in uçağı saat 19.30’da havalimanından ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı da saat 20.00’da havalimanından kalkış yaptı.