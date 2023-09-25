Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını yaptı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti kapsamında Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katıldı.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "Bugün Nahçıvan'da, modernizasyonunu gerçekleştirdiğimiz askerî bakım ve onarım fabrikasının açılışını aziz kardeşim İlham Aliyev ile birlikte gerçekleştirdik. İnşallah bu proje, savunma sanayi iş birliğimize ciddi katkılar sağlayacaktır" paylaşımını yaptı.