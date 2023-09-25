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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Aliyev#Nahçıvan Askeri Kompleksi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 21:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti kapsamında Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Nahçıvan Askeri Kompleksinin açılışını yaptı

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Nahçıvan Askeri Kompleksinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "Bugün Nahçıvan'da, modernizasyonunu gerçekleştirdiğimiz askerî bakım ve onarım fabrikasının açılışını aziz kardeşim İlham Aliyev ile birlikte gerçekleştirdik. İnşallah bu proje, savunma sanayi iş birliğimize ciddi katkılar sağlayacaktır" paylaşımını yaptı.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Aliyev#Nahçıvan Askeri Kompleksi

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