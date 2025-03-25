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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği tespit edilen 41 zanlı yakalandı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Küfür#Saraçhane
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği tespit edilen 41 zanlı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 08:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 41 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Saraçhane'de yapılan izinsiz gösteriler sonrası 41 şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği tespit edildi.

Savcılık, şüpheliler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Küfür#Saraçhane

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