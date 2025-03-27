×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden bir şahıs daha yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Saraçhane#İBB
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden bir şahıs daha yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 04:47

İstanbul Saraçhane’de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 1 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane’de yapılan izinsiz gösteriler sırasında Fatih’teki Fevzipaşa Caddesi üzerindeki bir şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhume annesine küfür ve hakaret ettiği tespit edildi.

Savcılık, sosyal medya mecralarında yayılan görüntüler üzerine söz konusu kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak şüphelinin kimlik bilgilerini ve kaldığı yeri tespit etti. Ardından operasyon düzenleyen polis, Halil K.'yi (30) düzenledikleri operasyonda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından Halil K.’nın, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Saraçhane#İBB

BAKMADAN GEÇME!