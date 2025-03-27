Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden bir şahıs daha yakalandı

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane’de yapılan izinsiz gösteriler sırasında Fatih’teki Fevzipaşa Caddesi üzerindeki bir şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhume annesine küfür ve hakaret ettiği tespit edildi.



Savcılık, sosyal medya mecralarında yayılan görüntüler üzerine söz konusu kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verdi.



Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak şüphelinin kimlik bilgilerini ve kaldığı yeri tespit etti. Ardından operasyon düzenleyen polis, Halil K.'yi (30) düzenledikleri operasyonda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından Halil K.’nın, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.