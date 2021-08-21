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Esma MURAT - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) -
Haber Giriş: 21.08.2021 - 15:08 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklara hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, güzergâh üzerinde yol kenarındaki vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çekildi. Ardından çevrede bulunan çocuklara oyuncak hediye etti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdüreceği, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyuncak alan çocuklar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptük bize harçlık ve oyuncak verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan amcaya selamlarımı gönderiyorum" dedi. Zeynep Akgenç "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördüğümüze sevindik. Aynı zamanda heyecanlandık. Hatta kendisinden izin isteyerek fotoğraf çekildik" diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

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