Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın çay davetini geri çevirmedi

Uğur Yeşilyurt isimli vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Çengelköy’deki evlerine davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilyurt’un isteğini geri çevirmedi. Erdoğan aile ile birlikte bahçede çay içti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ailenin küçük üyesine oyuncak araba hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Rıdvan Dilmen de eşlik etti.