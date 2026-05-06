Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakıf kültürü kıymetli hasletimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Aziz milletim, vakıflarımızın değerli temsilcileri, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 2026 Vakıf Haftası münasebeti ile sizlerle olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Külliye'mize hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz.

Dünyanın dört bir yanında hayırda yarışan, vaktini enerjisini iyilik ve dayanışma yoluna adayan tüm vakıf insanlarımızın Vakıf Haftası'nı tebrik ediyorum. Bu kıymetli buluşmaya vesile olan bakanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğü'müze yürekten teşekkür ediyorum.

Mimari, zarafet, vakıf ve medeniyet... Temadaki bu dört kavrama bakınca hepsinin birbirini besleyip büyütüp zenginleştirdiğini görüyoruz. Camilerimiz medreselerimiz şifahanelerimiz, çeşmelerimiz, su kemerlerimiz, hanlarımız, köprülerimiz, kervansaraylarımız ve daha nicesi insanlığa yeni pencere açan vakıf medeniyetimizin nişanesidir.

VAKIF KÜLTÜRÜMÜZ KRİTİK ÖNEMDE

Bir emanet olan bu kültürü korumak, mana ve değerler evrenini yaşatmak, gelecek kuşaklara bırakmak hepimiz için kritik önemdedir. Genel Müdürlüğü'müzün 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. 202 vakıf eserimizin toplu açılışını gerçekleştireceğiz.

Bu eserlerin bakım onarım ve yeniden ihyasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, işçi ve mühendislerimizi, proje uzmanlarımızı ayrı ayrı kutluyorum. Bugüne kadar ecdadın emanetlerine sahip çıkması nasip eden rabbime hamt ediyorum. Vakıf kültürü kıymetli hasletimiz. Milletimizi millet yapan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz. Bizim hem kültürümüzde hem de ruh köklerimizde hayır ve zarafet biri olmadan diğeri olmayandır. Bu eserler milli ve manevi kimliğimizin tüm değerlere adeta sinmiş, işlemiştir. Zarafetin davranış planındaki yansıması olan zarafet ve kibarlık da hayırla doğrudan ilişkilidir.

Hayır faaliyetlerimizi en güzel en zarif şekilde vakıflarımız eli ile ete kemiğe bürünmüş bir geleneğin sahipleriyiz. Sanat ve zarafet timsali, mimari yapılarımızda, vakıf eserlerimizde bu özellikleri görürüz.

ÇOK ULVİ BİR MESULİYET

Sizler vakıf medeniyetimizin bugünkü temsilcileri olarak çok ulvi bir mesuliyeti ifa ediyorsunuz. Milletimizin dünyaya örnek olan kıymetlerini yaşatıyorsunuz. Bunun için milletim adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Vakıf kültürümüzün bir diğer özelliği de hayatın her alanına şamil olmasıdır.

Tüm varlıkları merkezine alan vakıflarımız çalışmalarına devam ediyor. Ranttan başka Siyasi kıblesi olmayanlar vakıflarımızı hedef alsa da onları bu mücadelelerden vazgeçiremiyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı gençliğin yetişmesinde faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp vakıflara engel çıkaranları mahşere havale ediyoruz.

377 vakıf eserinden 276'sının onarımı tamamlandı. Kalan 101'i yıl içinde tamamlanacak. Son 1 yılda restorasyonu tamamlanan 202 eserimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.