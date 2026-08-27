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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnafı ziyaret etti

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#Recep Tayyip Erdoğan#Üsküdar#Esnaf Ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdarda esnafı ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 15:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

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Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Çengelköy'e geçti. Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi'nde aracını durduran Erdoğan, bir oyuncak dükkanını ziyaret etti.

Esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, iş yerindeki çocuklara oyuncak hediye etti, harçlık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdarda esnafı ziyaret etti

Çıkışta kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, davet üzerine yakındaki bir kebapçı dükkanına girdi.

Burada çalışanlarla ve müşterilerle sohbet eden Erdoğan'a ikramda bulunuldu.

İş yerindekilerle fotoğraf çektiren Erdoğan, 45 dakika süren esnaf ziyaretlerinin ardından yolun karşısında bulunan vatandaşları selamladı.

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Yanına gelen çocuklara harçlık veren Erdoğan, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Esnaf ziyareti sırasında çevredeki çocuklara Cumhurbaşkanlığı ekiplerince oyuncak dağıtıldı.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Üsküdar#Esnaf Ziyareti

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