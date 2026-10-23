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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar ve Ataşehir Belediye Başkan Vekilleri'ni kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#Abdullah Özdemir#Muhammed Emin Sarıoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar ve Ataşehir Belediye Başkan Vekillerini kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 19:30

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan'ı kabul ettiğini bildirdi.

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Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabullerinde, Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Muhammed Emin Sarıoğlu, Ataşehir Belediye Başkan Vekilimiz Serdar Orhan, Üsküdar İlçe Başkanımız Taha Sarıcaoğlu ve Ataşehir İlçe Başkanımız Burak Çifçi ile birlikte yer aldık. Nazik kabulleri ve İstanbul'umuza gösterdikleri yakın ilgi için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Görüşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyor, Belediye Başkan Vekillerimize görevlerinde başarılar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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#Erdoğan#Abdullah Özdemir#Muhammed Emin Sarıoğlu

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