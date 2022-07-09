Cumhurbaşkanı Erdoğan, üs bölgesindeki personelin bayramını kutladı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı namazını Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki asker, polis ve güvenlik korucuları ile kıldı. Soylu, namaz sonrası personelle tek tek bayramlaştı. Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu eşlik etti.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Soylu'nun ve üs bölgesindeki personelin bayramını kutlayarak, "Sizler gerçekten bu vatanı, özellikle şehitlerimizin ardından teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz. Rabb'im sizlerden razı olsun. Rabb'im şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Sizlere şahsım, ailem, milletim adına en kalbi şükranlarımı bildiriyorum. Kurban Bayramı'nızı özellikle tebrik ediyorum. Rabb'im yar, yardımcınız olsun" dedi.