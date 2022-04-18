Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

* Bugün Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

* Görüşmemizde, geçirdiği ameliyat dolayısıyla aziz kardeşime geçmiş olsun dileklerimi ileterek sağlık ve afiyet temennisinde bulundum.

* Elbette mübarek Ramazan ayında İsrail’in müdahaleleriyle Filistin’de yaşanan olaylar bizi üzüntü ve endişeye sevk etti.

* Sayın Abdullah ile bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında Türkiye ve Ürdün olarak yakın iş birliği içinde olma hususunda mutabık kaldık.