Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ürdün#2. Abdullah
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 16:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı.

Resmi törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral 2. Abdullah, heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı tarafından takdim edilecek Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni'ne ve resmi yemeğe de iştirak edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ürdün Kralı'nın ziyaretine iliştin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Duran, "Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak" dedi.

