×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor: Umman Sultanı ile telefonda görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Heysem Bin Tarık Bin Teymur El Said
Cumhurbaşkanı Erdoğanın diplomasi trafiği sürüyor: Umman Sultanı ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 13:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığı'nın görüşmeye ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"BÖLGENİN YENİ BİR SAVAŞA ASLA TAHAMMÜLÜ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliği için büyük risk oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammülünün olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu, Türkiye’nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirtti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Gazze’de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de ifade etti.

Gözden KaçmasınLiderlerle diplomasi trafiğiLiderlerle diplomasi trafiğiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Heysem Bin Tarık Bin Teymur El Said

BAKMADAN GEÇME!