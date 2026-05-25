Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü

#Recep Tayyip Erdoğan#Umman Sultanı Heysem#Diplomatik İlişkiler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 15:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Umman ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını belirterek diplomatik adımların desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye’nin, bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için çaba göstermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarında barış ve istikrarın sağlanması için çalıştıklarını, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda destek vermeye devam edeceklerini de söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık’ın Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.

