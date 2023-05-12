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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Secim2023#TBMM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 09:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Önümüze hangi tuzak kurulursa kurulsun, ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz. Fitne tacirlerine, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara inat kardeşliğimize sahip çıkacağız.’ dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter’dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

Bizim sevgimiz de mücadelemiz de aziz milletimiz içindir. Biz kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz, milletimiz söz konusu olduğunda da kimseyi tanımayız.

Canımızı dişimize takarak, sevdalısı olduğumuz milletimiz için koşturmayı görev biliriz.

Sadece proje geliştirir, eser üretir, gönül siyaseti, gönülleri kazanma siyaseti yaparız.

Önümüze hangi tuzak kurulursa kurulsun, ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz.

'MİLLETİN İRADESİNE VE DEMOKRASİMİZE GÖLGE DÜŞÜRMEYİZ'

Yatırımlarla ülkemizi ve şehirlerimizi, yani ekmeğimizi büyütmekten geri durmayız.

Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz.

Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız.

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Çünkü biz, mensubu ve hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz bu millet için varız.

Hiçbir ayrım yapmadan, 85 milyona aşkla hizmet etmek için varız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz

Bu uğurda şimdiye kadar nice ihaneti göğüsledik, nice badireler aştık, nice varlık yokluk mücadelesi verdik.

Son 21 yılda her alanda Türkiye Yüzyılı’nın altyapısını kurduk, hazırlıklarını tamamladık.

İnşallah 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız.

Bunu da 21 yıldır olduğu gibi yine sizlerin sarsılmaz desteği ve samimi dualarıyla başaracağız.

Fitne tacirlerine, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara inat kardeşliğimize sahip çıkacağız.

Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız!

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Secim2023#TBMM

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