AA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 16:09,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
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