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AA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 16:09,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile görüştü


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