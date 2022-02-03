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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da! Resmi törenle karşılandı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ukrayna#Vladimir Zelenskiy
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynada Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere Kiev'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiev'de Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Ukrayna’da temaslarına başladı. Vladimir Zelenskiy’nin daveti üzerine, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in Onuncu Toplantısı’na katılmak amacıyla Ukrayna’ya gelen Erdoğan, ilk olarak İkinci Dünya Savaşı’nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan UkraynadaCumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'daHaberin Tüm Görselleri

Daha sonra Mariyinsky Sarayı’na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke milli marşlarının okunduğu törende Erdoğan, daha sonra karşılama kıtasını selamladı. Karşılıklı heyetlerin tanıtıldığı törenin ardından Erdoğan ve Zelenskiy daha sonra, ikili görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak. Toplantıda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkânları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynada Resmi törenle karşılandı

Toplantının ardından iki liderin ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Konsey toplantısından sonra çeşitli alanlarda her iki ülkenin ilgili bakanlarının katılımıyla imza töreni yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

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