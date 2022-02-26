Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ülke lideriyle telefonda görüştü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlarKaradeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar#Karadeniz
Rusyanın saldırılarından kaçan yüz binden fazla Ukraynalı Polonyaya geçtiRusya'nın saldırılarından kaçan yüz binden fazla Ukraynalı Polonya'ya geçti#Ukrayna
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati?#SWIFT
Saldırılar püskürtüldü Bu savaşı durdurmalıyız'Saldırılar püskürtüldü! Bu savaşı durdurmalıyız'#Ukrayna
Fransa, Manş Denizindeki Rus gemisine el koyduFransa, Manş Denizi'ndeki Rus gemisine el koydu!#RUSYA
Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile TürkiyedeUkrayna’dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de#Ukrayna
Korkutan iddia Putin Ukraynada ölümcül silahını devreye sokuyorKorkutan iddia! Putin Ukrayna'da ölümcül silahını devreye sokuyor#RUSYA
80 yaşındaki çılgın Ukraynalı Diş fırçası ve sandviçlerini alıp geldi80 yaşındaki çılgın Ukraynalı! Diş fırçası ve sandviçlerini alıp geldi#RUSYA
Dünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor Rus konvoyunun önüne tek başına çıktıDünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor! Rus konvoyunun önüne tek başına çıktı#RUSYA
İşgal sırasında mucize Küçük Mia sığınakta dünyaya geldi...İşgal sırasında mucize! Küçük Mia sığınakta dünyaya geldi...#Ukrayna
Türkiyede ikinci olacak Yüzde 75lik kısmında çalışmalar tamamlandıTürkiye'de ikinci olacak! Yüzde 75'lik kısmında çalışmalar tamamlandı#Rize-Artvin Havalimanı
Şota Arveladze, Rusyayı suçladı 2008de yapılanları anlattı...Şota Arveladze, Rusya'yı suçladı! 2008'de yapılanları anlattı...#Şota Arveladze
Vücudundaki yağlardan kurtulmak istemişti: Sözünü tuttu, maskeyi çıkardıVücudundaki yağlardan kurtulmak istemişti: Sözünü tuttu, maskeyi çıkardı#Linda Evangelista
Adile Naşitin en büyük acısını yeğeni Naşit Özcan anlattıAdile Naşit'in en büyük acısını yeğeni Naşit Özcan anlattı#Naşit Özcan
Ünlülerin cerrahı anlattı: Silahlı korumalarıyla gelip estetik operasyon yaptırıyorlarÜnlülerin cerrahı anlattı: Silahlı korumalarıyla gelip estetik operasyon yaptırıyorlar#İggy Azalea
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ülke lideriyle telefonda görüştü

#Erdoğan#Özbekistan#Şevket Mirziyoyev
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ülke lideriyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Erdoğan, liderlerle ayrı ayrı ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Ayrıca, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü de kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hocalı Katliamı’nın 30’uncu yıldönümü nedeniyle şehitleri rahmetle andı, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erdoğan#Özbekistan#Şevket Mirziyoyev

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna