Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tuz Gölü'nün altında doğalgazımız var

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GİRESUN’un Dereli ilçesinde 2020 yılının ağustos ayında yaşanan sel felaketinde yıkılan evlerin yerine yapılan konutların yapımı tamamlandı. Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

‘1 YILDA YAPACAĞIZ’ DEDİK YAPTIK

“Bir afetin felaketin ardından sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içindeyiz. 1 yıl içinde inşallah alt-üst yapısıyla tüm binaları yapacağız dedik, bitirdik. Dereli sakinlerine huzurlu ve mutlu gelecek diliyorum. Bütün tedbirleri alarak, alt yapısıyla, üst yapısıyla güzel bir çalışma yapıldı. O günü unutmamız mümkün değil. Anında buradaydık. 15 kardeşimiz rahmetli oldu. Allah’tan rahmet diliyoruz. O bir başka felaketti. Ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın tüm bu bölgelerde Bozkurt’ta çok değişik felaketleri yaşadık. Bu yıl bizim için adeta bir felaket yılı oldu. Yılmadık, usanmadık ve bütün felaketlerin olduğu yerde bakanlarımız ve kurumlarımızla beraber gece gündüz demeden çalıştık, verdiğimiz sözü tuttuk. Dükkânlar teslim edilecek, konutlar teslim edilecek. Biz inşa ve ihya için varız. Bakıyorsunuz öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor.

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YOUTUBE’DAN KONUŞUYOR

Geçen akşam Ulaştırma Bakanım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi. Adam kendine göre öyle bir taktik yapıyor ki saat 22.00’de ben TV’ye çıkacağım, o da 22.00’de kendisine ait bir YouTube’u var, oradan millete sesleniyor, güya Cumhurbaşkanı’nı susturacak.

Bak ne diyor, ‘Seviyesine inme’ diyor. Seviyesi yok ki seviyesine ineyim. Benim için seviye millettir, millet. Milletin de seviyesine inilmez, çıkılır. Çünkü biz cumhurdan icazeti aldık, cumhurla yolumuza devam ediyoruz. AK Parti, MHP ve BBP olarak Cumhurbaşkanı İttifakı yoluna emin adımlarla ilerliyor. Benim sizlerden isteğim şu; 2023 Türkiye’de bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasında hep beraber ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları birlikte çalışmaya var mıyız? Emin adımlarla biz bu yola devam ederiz, çünkü bizim yapacağımız çok iş var.

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DOĞALGAZ STOĞU TARTIŞMASI

Fındıkta kimsenin erişemediği noktaya biz verdiğimiz fiyatlarla eriştik mi? Doğalgaz da geldi mi? Anamuhalefet doğalgazın bir haftalık ömrü var diyor. Siz ne zaman doğru konuşacaksınız? Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Doğalgazımız var. Tuz Gölü’nün altında stoklarımız var bizim, bütün tedbirlerimizi alıyoruz.”