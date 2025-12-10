×
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’ı ziyaret edecek

Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 14:02

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11-12 Aralık'ta Türkmenistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştireceği Türkmenistan ziyaretine ilişkin detayları paylaştı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla “Uluslararası Barış ve Güven Yılı” ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek “Uluslararası Barış ve Güven Forumu”na katılmak üzere, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde Türkmenistan’ı ziyaret edeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız bu vesileyle “Uluslararası Barış ve Güven Forumu”na hitap edeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum’a katılan ülkelerden Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülmektedir."

 

