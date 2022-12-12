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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’a gidiyor

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#Recep Tayyip Erdoğan#Türkmenistan#Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’a gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 23:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları 1. Zirvesi’ne katılmak üzere Türkmenistan’a gidecek.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları 1. Zirvesi’ne katılmak üzere 13-14 Aralık tarihlerinde Türkmenistan’ı ziyaret edeceği belirtildi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un davetine icabetle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanısıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in iştirakleriyle 14 Aralık Çarşamba günü Avaza’da düzenlenecek zirvede ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımların ele alınacağı kaydedildi. Zirve vesilesiyle mezkur alanlarda işbirliğini kuvvetlendirecek anlaşmalar imzalanacağı ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeler de gerçekleştireceği belirtildi.

 

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#Recep Tayyip Erdoğan#Türkmenistan#Azerbaycan

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