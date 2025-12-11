Haberin DevamÄ±

"TUR" uÃ§aÄŸÄ±yla AÅŸkabat UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na gelen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.

TÃ¶rende, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± TÃ¼rkmenistan Bakanlar Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mammethan Ã‡akÄ±yev ve TÃ¼rkiye'nin AÅŸkabat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ahmet Demirok ile diÄŸer ilgililer karÅŸÄ±ladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Alparslan Bayraktar, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Burhanettin Duran, MÄ°T BaÅŸkanÄ± Ä°brahim KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± DÄ±ÅŸ Politika ve GÃ¼venlik BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§ ve TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ± Aksakallar Konseyi BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da TÃ¼rkmenistan'a geldi.

