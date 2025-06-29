×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkmenistan#Gurbangulu Berdimuhammedov
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 12:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ilişkilerinin geliştirilmesi, iş birliğinin daha üst düzeye çıkartılması ve kalıcı bir kurumsal çerçeve kazandırılması için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede Berdimuhammedov’un doğum gününü de tebrik etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkmenistan#Gurbangulu Berdimuhammedov

BAKMADAN GEÇME!