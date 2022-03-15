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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile görüştü

#Kurbankulu Berdimuhammedov#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkmenistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkmenistan Devlet Başkanlığı seçim sonuçlarının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, Türkmenistan’ın yeni Devlet Başkanı olarak seçilmesi dolayısıyla Serdar Berdimuhamedov’a tebriklerini iletti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov yönetiminde örnek bir kalkınma hamlesi gerçekleştiren ülkenin, elde ettiği kazanımları daha da ileri noktalara taşıyacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gücünü ortak tarih ve kültürden alan iki ülke ilişkilerinin yeni dönemde de pekişmeye devam edeceğini dile getirdi.

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#Kurbankulu Berdimuhammedov#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkmenistan

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