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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Dışişleri Bakanları#Mısır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiyeye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 20:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan) ile İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 (İngiltere, Almanya ve Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan) ile İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 (İngiltere, Almanya ve Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiyeye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiyeye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti

 

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Dışişleri Bakanları#Mısır

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