Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’ye dost olan kazanacak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe’de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nda önemli gündem başlıkları ele alındı. Toplantı sonrası konuşan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Toplantımızda sokaklarımızın daha emniyetli hale getirilmesi başta olmak üzere birçok konuyu istişare ettik. Önemli kararlar aldık.

MAZİDEN ATİYE UZANAN...

Bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni maziden atiye uzanan binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz. Milletimizin, medeniyetimizin yüzyıllara sari köklü tarihini 100-150 sene öncesinde başlatan inkarcı yaklaşımları kabul etmiyoruz. Selçuklu’yu Osmanlı’yı yok sayıp eski Türk tarihinden tek hamlede Cumhuriyet’e atlayan tarih okumalarını da kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Bunlar Türkiye’yi ve Türk milletini asli kimliğine yabancılaştırmaya çalışan ruhsuz, köksüz ve hatta islamsız bir millet hayali gören son derece tehlikeli son derece art niyetli toplumsal mühendisliklik projeleridir. Bu projelerin hiçbiri muvaffak olamamıştır. Biz de ecdadın ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğiz.

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AMELİYAT YAPTIRMAYIZ

Malazgirt’te muhteşem bir buluşmaya imza attık. Malazgirt’te verdiğimiz mesajların muhataplarına ulaştığını sonrasında çıkan seslerden gördük. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Mazisi olmayanın istikbali olmaz. Türkiye hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Türkiye haydutluğun karşısındadır.

KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ

Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye’ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. Gönül coğrafyamızın tamamında birliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız.”

ENFLASYONLA MÜCADELE

Ağustos ayı ihracatımız yüzde 8 artışla yükseldi. Bu rakamla ağustos ayı ihracatında rekor kırdık. Yüzde 4 artışla 185 milyar dolara çıktı. Sene sonu hedefimiz olan 282 milyar dolara 1.7 milyar dolarlık fark kalmış oldu. Ağustos ayı ihracat rakamlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi bizde hissediyoruz. Petrol fiyatı tarihi seviyeyi görmüş durumda. Hürmüz’deki düğüm çözülmedikçe fiyat artışlarının herkesi zorladığı açık bir gerçektir. İsrail’in tertiplediği savaşı sadece Körfez değil tüm bölge ödüyor. En küçük bir barış ihtimalini kendisine tehdit gören radikal görüş değişmedikçe bölgemizde iklim değişmeyecektir. Dün açıkladığımız OVP ile gelecek 3 yıllık yol haritası kamuoyu ile paylaşıldı. Enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecek. OVP’nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ekonomide kalıcı adımlar atacağız.

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‘YARISI BİZDEN’İN SÜRESİ UZATILDI

Yeni bir sosyal konut kampanyası başlatmış ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kuralarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibarıyla anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Kiralık konut projemizi de açıklamıştık. İstanbul’da 15 bin kiralık konutu da vatandaşımızla buluşturacağız. İnşallah ekim ayında ilk kuramızı çekeceğiz. Yarısı Bizden kampanyasıyla İstanbul’daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz. 108 bin 881 bağımsız bölümün dönüşümü tamamladık. 435 bin 683 bağımsız bölümün de yapım süreçlerini başlattık. Yıl sonunda bunu 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl sonu bitmesi planlanan ‘Yarısı Bizden’ projesinin süresini 31 Aralık 2027’ye kadar uzatıyoruz.

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GİRNE VE SİLİVRİ KAZALARI

Girne’deki elim kazada 239 kardeşimiz kurtulurken, 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz ise halen kayıp durumda. KKTC ile işbirliği içerisinde 9 gemi ve 11 hava aracı ile arama çalışmalarına destek veriyoruz. Geminin kaptanı dahil 8 mürettebatı gözaltına alınmıştır. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmektedir. 2 Eylül’de Silivri’deki kazada çarpışma sonucu batan kuru yük gemisindeki 10 mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.