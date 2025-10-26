Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’siz bir denklem kurulamıyor

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı’nda yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi:

“AK Parti, Türkiye’de kurumsal teşkilatlanmayı adeta icat eden bir partidir. Bizim siyasetteki en büyük güç ve güven kaynağımız, teşkilatlarımızdır. Elhamdülillah bu vefakâr teşkilattaki yorgunluk, bıkkınlık ve yıpranmayı göremezsiniz. İlk günkü kadar heyecanlıyız. İlk günkü kadar coşkuluyuz. Ülkemize ve davamıza hizmet noktasında ilk günkü kadar azimliyiz.

MİLLETE KÜSMEK OLMAZ

Sizlere ve tüm teşkilatıma şunu da hatırlatmak durumundayım. Millete hizmette dargınlık, küskünlük, kırılma yoktur. Bu davaya hizmette ümitsizliğe kapılmaya asla ve asla yer yoktur. Biz bundan 24 sene önce yola çıkarken unutmayın, bu yolun uzun olduğunu, meşakkatli olduğunu, önümüze engeller çıkacağını biliyorduk. Ama buna rağmen millete hizmet mücadelesinde geri durmadık. Bize inanan, güvenen, geleceğini AK Parti’nin emin ve eğil kadrolarına emanet eden milletimize mahcup olmamak için ne gerekiyorsa yapacağız dedik, yaptık ve yapıyoruz. Partisi ve ülkesi için cansiparane bir ruhla çalışan siz değerli kardeşlerimle milletimizin emrinde olmayı sürdüreceğiz.

Haberin Devamı

SANCILI BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra galipler eliyle kurulan sistemin kökünden sarsıldığı sancılı bir dönemden geçiyoruz. Sıcak çatışma ve savaşlar, çevremiz başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesini doğrudan etkiliyor. Ticaret, teknoloji ve enerjide yaşanan rekabet, askeri ve siyasi güç mücadelesini yeni ve zorlayıcı bir evreye taşıdı. İstikrarsızlık dalgasının halka halka yayıldığı bu dönemde hamdolsun hem içeride hem de sınırlarımız ötesinde yaptığımız hamlelerle Türkiye’yi tüm bu tehlikelerden uzak tutmayı başardık. Hatırlayın, bizi çatışmaların tarafı yapmak için pek çok oyun oynanıyor. Muhalefetteki aparatlarını da kullanarak her yolu denediler. ‘Türkiye Batı ittifakından uzaklaşıyor’ dediler. ‘Türkiye’nin ekseni Doğu’ya kayıyor’ dediler. ‘Türkiye oyun dışına itiliyor’ dediler. Bütün iddia, tez ve öngörülerinde duvara tosladılar. Sonuçta haklı çıkan, doğru yerde durduğu anlaşılan biz olduk. Bölgemizde yaşananları işte sizler de görüyorsunuz.

Haberin Devamı

TÜRKİYE ARTIK KÜRESEL GÜÇ

Türkiye, dış politikasıyla, demokrasisiyle, savunma sanayiyle, ekonomisiyle, içeride ve dışarıda attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüşüyor. Bugün, barış denince, huzur denince, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet denince, adalet denince, zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor. Sahada ve masada güçlü Türkiye gerçeğini dost düşman fark etmeksizin bugün herkes kabul ediyor, bunu açıkça dillendirmek zorunda kalıyorlar. Suriye’den Gazze’ye, Körfez’den Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalara kadar hiçbir yerde Türkiye’siz bir denklem kurulamıyor. Artık hem bölgesinde hem dünyada sözüne itibar edilen, çevresine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var. Barışın, kardeşliğin, kalkınmanın ve adaletin egemen olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu kuvveden fiile çıkarma yolunda tarihi bir eşikteyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bütün enerjimizi, bütün dikkatimizi bu vizyona yoğunlaştırmış durumdayız. Karşılaştığımız direnç, en fazla süreyi biraz uzatır. Ama bu vizyonun tüm unsurlarıyla hayata geçmesini engelleyemez. Gençler, şimdi sizlere özellikle bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Türkiye Yüzyılı’na giden yolda dönülmesi gereken kavşakların en başında, yarım asırlık terör musibetinden ülkemizi kurtarmak bulunuyor. Ve terör musibetinden hamdolsun ülkemizi kurtardık mı? Kurtardık mı? On binlerce vatan evladını şehit verdiğimiz, ekonomimize 2 trilyon dolar maliyeti olan terör bataklığını inşallah 86 milyon el ele verip hep birlikte kurtarmaya devam edecek miyiz? Bu noktada sabırlıyız, samimiyiz, soğukkanlı bir şekilde menzile yürüyoruz.”

Haberin Devamı

TUZAKLARA DÜŞMEYİZ

"Hedefe yaklaştıkça, ülkemizin bu meseleyi çözmesini istemeyen odakların süreci rayından çıkarmaya dönük operasyonlarını artıracağının elbette farkındayız. Allah’ın izniyle bu tuzakların hiçbirine düşmeyeceğiz. Her ne bahaneyle, her ne gerekçeyle olursa olsun aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız. Bizim gayemiz belli, niyetimiz sarihtir. Nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı, barışın, kardeşliğin, güvenliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü bir iklimin tüm bölgemizde hâkim kılınmasıdır. Ortak bir iradeyle inşallah önce Terörsüz Türkiye’yi, ardından da terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız. Sahadaki iyimser atmosfere sizler de şahit oldunuz. Türkiye Yüzyılı buluşmalarını gerçekleştirirken tüm Türkiye’deki şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret ettik. Kadın Kollarımız, Terörsüz Türkiye’ye dair kaleme aldığımız mektubumuzu 18 bin 272 şehit ailemize elden ulaştırdılar. Bütün şehitlerimize Rabb’imden rahmet niyaz ediyoruz. Gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden, şehit ailelerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın tek tek gözlerinden öpüyorum. Bugünkü toplantımızın hayırlara vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum. Gençler, durmak yok yola devam."