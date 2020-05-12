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GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz
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Haber Giriş: 12.05.2020 - 22:32,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan koronavirüs ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz" dedi.

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