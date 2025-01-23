Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni paylaşacak

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hazırlıklarını tamamladığımız Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizi bugün milletimizle paylaşacak.

Geniş katılımlı istişare sürecinin ve 1 yıldan fazla süren titiz çalışmanın ürünü olan Yargı Reformu Strateji Belgemiz, 2025-2029 yıllarını kapsayacak.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız Belgemiz, adalet alanında önceki çalışmalarımızı tamamlayan ve yeni ihtiyaçları karşılayan bir yol haritası niteliğinde olacak.