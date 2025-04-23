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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşacağız

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkiye Yüzyılı#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşacağız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 17:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve çocukları kabul etti. Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşacağız. Müreffeh bir Türkiye için durmadan koşacağız.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Her birinizin tek tek gözlerinden öpüyorum. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları milli mücadelenin en zor zamanında Meclis’i açtılar. Gazi Meclisi’miz istiklal mücadelemizi başarı ile yürüterek yurdumuzu işgalden kurtardı. Kıymetli evlatlarım 23 Nisan sadece siz çocukların değil, milli iradenin de bayramıdır. Sizlere daha mutlu her alanda parmakla gösterilen ülke sağlamak için çalıştık. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.

'TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ'

Sizler büyük bir milletin evlatlarısınız. Sizeler en değerli varlığımızsınız. Eğitimde bilimde sanatta başarıdan başarıya koşacağınıza inanıyorum. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Milli egemenlik ve Çocuk Bayramını gönülden kutluyorum. Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşacağız. Müreffeh bir Türkiye için durmadan koşacağız.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkiye Yüzyılı#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı

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