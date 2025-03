Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı çocukların yüzyılı olacak

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar Programı’nda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Bu gönül sofrasında sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Bu kutlu günlerin, milletimiz ve tüm insanlık için güzellikler getirmesini, barış dolu, mutluluk dolu, çocuk neşesiyle dolu bir dünyaya vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Aile Bakanlığımız başta olmak üzere bizleri böylesine anlamlı bir günde siz kıymetli kardeşlerimle, çok değerli evlatlarımızla buluşturan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu salondaki yavrularımızın yanı sıra, her biri Rabbimizin bizlere emaneti olan tüm evlatlarımızın tek tek gözlerinden öpüyorum. Milletimiz ve tüm kurumlarımızla birlikte üzerlerine titrediğimiz, gözümüz gibi bakmaya gayret ettiğimiz her bir evladımızı sevgiyle selamlıyorum. Merhum Necip Fazıl’ın, ‘Fatihlik nimetinden yüzü bir nurlu mühür, biz akıl tutsağıyız çocuktur ki asıl hür’ mısralarıyla tarif ettiği çocuklarımızın tamamına, Gazze ve Suriye başta olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki yürekleri ümit ve sevgi dolu yavrularımıza selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Neşe ve sevincinizin hiç kaybolmamasını, heyecanınızın hiç azalmamasını, her gülüşünüzde yüzlerinizde güller açtıran tebessümlerinizin hayatınız boyunca hiç eksik olmamasını Rabbimden niyaz ediyorum.

ÇOK BÜYÜK BİR MİLLETİN ÇOCUKLARISINIZ

Sevgili yavrularımız, biraz önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, devletimizin yaptığı hizmetlerden kısaca bahsetti. Şartlar ne olursa olsun sizlerden şunu asla unutmamanızı rica ediyorum. Sizler bizim evlatlarımız, gözbebeğimizsiniz. Sizler çok büyük bir ülkenin tarihiyle, vicdanıyla, merhametiyle, çok büyük bir milletin çocuklarısınız. Devletimiz, sizleri hayata en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamak için ne yapılması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır. Hayatınızın her anında sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizlere şefkatle sahip çıkacak, hayatın zorlukları karşısında hiçbirinizi Allah’ın izniyle yalnız bırakmayacağız. Bugünün çocukları, yarının büyükleri, istikbalin mimarlarıdır. İnşallah sizler de yarın birer sanatçı, bilim adamı, öğretmen, doktor, siyasetçi, mühendis olarak vatanınıza hizmet edeceksiniz. Sporun farklı dallarında elde edeceğiniz derecelerle İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleteceksiniz. Bizden devralacağınız bayrağı daha da yükseklere taşıyacaksınız. İlerde bugünlere şöyle bir dönüp baktığınızda hangi işleri başardığınızı, Türkiye için nasıl büyük bir anlam ifade ettiğinizi daha net göreceksiniz. Kendinizle iftihar ederken, başarılarınızla gurur duyarken, sizden sonra gelecek evlatlarımıza da örnek olacak, onlara cesaret aşılayacaksınız.”

İNİŞLER ÇIKIŞLAR YAŞANABİLİR

“Sevgili yavrularım. Hayat uzun ve ince bir yoldur. Bu yolculukta inişler ve çıkışlar yaşanabilir. Zorluklar ve kolaylıklar, sevinçler ve hüzünler olabilir. Ancak insanın en büyük gücü inancı, imanı ve mücadele kararlılığıdır. İnancın, azmin ve gayretin önünde evvelallah hiçbir engel duramaz. Hiçbir olumsuzluğun aşkınızı, şevkinizi kırmasına, hayallerinizle aranıza girmesine izin vermemenizi sizlerden özellikle bekliyorum. Çünkü, istikbali şekillendirecek olan hiç şüphesiz sizlersiniz. Sizler geleceksiniz. Bizim ve milletimizin geleceğisiniz. Hiç endişeniz, korkunuz olmasın. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye Yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere tüm kalbimle inanıyorum. Sizin, kardan aydınlık tertemiz yüreklerinize, içinizdeki cevhere, yaşama sevincine sonuna kadar güveniyorum. Sizlerin ışıldayan gözlerinizde inşallah geleceğin güçlü, müreffeh, muteber ve muzaffer Türkiye’sinin müjdesini görüyorum. ”

GENÇLERLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ietar sonrasında, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde ateş başında gençlerle çay sohbetinde bir araya geldi.

ÇEVRİMİÇİ LİDERLER TOPLANTISI’NA KATILDI

UKRAYNA ile Rusya arasında ateşkes belirsizliği sürerken, İngiltere çevrimiçi Ukrayna Zirvesi düzenledi. 26 ülkenin katılımıyla gerçekleşen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Milli Savunma Üniversitesi’ne gelerek toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Toplantıda Ukrayna’nın güvenliğine ilişkin düzenlemeler ve Rusya’ya daha fazla yaptırım ele alındı.