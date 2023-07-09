Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Pakistan müstesna ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Derneğinizin 46’ıncı yıllık konferansının hayırlara ve olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sözlerimin hemen başında Türkiye'deki 85 milyon kardeşinizin selamlarını iletmek istiyorum. Türkiye ve Pakistan müstesna ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir. Kader ortaklığımızın en son örneğine, 6 Şubat depremlerinin ardından bir kez daha şahitlik ettik. Pakistanlı kardeşlerimiz gönderdikleri insani yardımlarla yanımızda olduklarını bir kez daha gösterdiler. Pakistan asıllı Amerikalılar da, derneğiniz bünyesinde düzenlenen yardım kampanyasıyla milletimize destek verdiler. Depremzedelerimiz bu zor günlerimizde sergilediğiniz dayanışmayı asla unutmayacaktır diyen Erdoğan, “11 vilayetimizi etkileyen, 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz depremin yaralarının sarılmasında da sizlerin desteğine ve duasına güveniyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin diyorum” şeklinde konuştu.



Batılı ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadelede ortak hareket etmemiz gerektiğinin altını çizen Erdoğan, “Kurban Bayramı'nın birinci günü İsveç’te mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçakça saldırı İslam düşmanlığının ulaştığı ürkütücü boyutları ortaya koyuyor. Türkiye olarak çok güçlü tepki verdiğimiz bu tür eylemlerin tekerrür etmemesi için hepimize, tüm Müslümanlara büyük sorumluluklar düşüyor. Tek yürek, tek bilek olarak hareket edersek, dünyada kimse Müslümanların kutsallarına saldırma cesareti bulamaz. Peygamberimizin buyurduğu gibi, bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz zaman kimse bizim bileğimizi bükemez. Hiç kimsenin aramıza girmesine, etnik, mezhebi veya kültürel farklılıklar üzerinden bizi bölmesine müsaade edemeyiz. Hep birlikte bunu başardığımızda, rabbimizin nusretinin bizimle olacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, çalışmalarınızda başarılar diliyor, konferansınızın hayırlara vesile olmasını tekrar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.