Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihe yön veriyor

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı’nda düzenlenen 955. Yıl Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı’nda yaptığı konuşmasına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bazı siyasi partilerin genel başkanları ile katılımcıları selamlayarak başladı. Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Dün (salı) Anadolu'nun giriş kapısı Ahlat’taki etkinlik alanını ziyaret ederek gençlerimizle kucaklaştık. Ardından, takiben Bakanlar Kurulu toplantımızı Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyemizde üçüncü kez gerçekleştirdik. Şimdi de Bizans’ın paslı kilidini iman anahtarıyla kırıp, Anadolu’nun cümle kapısını açtığımız Malazgirt'te sizlerle beraberiz. Konuşmamın başında ‘Malazgirt Zaferi’mizin 955. yıldönümü mübarek olsun’ diyorum. Malazgirt'te hem dehası hem de bileğinin kuvvetiyle bize bu aziz vatanın kapılarını açan Sultan Alparslan’ı, onun kutlu ve yiğit ordusunu, şehit ve gazilerimizin tamamını bugün bir kez daha kemali edeple yâd ediyorum.

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BÜYÜK TAARRUZ’UN 104. YILI

Bugün aynı zamanda Anadolu'nun harimiismetine uzanan kirli elleri topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız Büyük Taarruz'un 104’üncü seneidevriyesini idrak ediyoruz. Bu vesileyle Milli Mücadele'de bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimize de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

ÇOK CİDDİ TEHLİKELER YAŞADIK

Tarihte bazı hakikatler vardır ki bunların tahrif edilmesi, yok sayılması, inkâr edilmesi mümkün değildir. Bu gerçeklerden biri de şudur: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. 955 yıl önce Malazgirt destanını, unutmayın, böyle yazdık. Çanakkale’de, Milli Mücadele’de, 15 Temmuz’da zorlukları böyle aştık. Bağımsızlığımıza kasteden tüm alçakları böyle bozguna uğrattık. Ama ne zaman ki tefrikaya kapıldık, birbirimizden uzaklaştık işte o zaman çok ciddi tehlikeler yaşadık.

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Erdoğan çocuklarla da fotoğraf çektirdi.

DİKENSİZ GÜL BAHÇESİ DEĞİL

Şurayı özellikle vurgulamak istiyorum: Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam bin yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yok. Sadece kendi hak ve hukukumuzu korumak için değil, yüzünü ülkemize çevirmiş milyonlarca kardeşimiz için de biz güçlü olmak zorundayız. Savunmadan diplomasiye, eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sağlığa tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye inşa etmek içindir.

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Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız.

Çeşitli kentlerden gelen binlerce kişi Malazgirt Milli Park Alanı’nı doldurdu.

BUNUN ÖNÜNÜ KİMSE KESEMEZ

Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın: Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler, hayal kırıklığına uğramaya mahkûmdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız ne de birilerinin tahrikiyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek; azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Mevla yolumuza açık etsin diyorum."

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Malazgirt Zaferi’nin 955. yıldönümünün mübarek olmasını dileyerek, Anadolu’yu vatan eyleyen şehit ve gazilere Allah’tan rahmet niyaz eden Erdoğan, etkinliklere bu yıl 10. defa öncülük ederek gençlere tarih şuuru kazandıran Okçular Vakfı’nı tebrik etti, misafirlere teşekkürlerini iletti.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye günün anısına hediye verdi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli, siyasi parti başkanları ve bakanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Programda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.

ATIMIZIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Biz sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız” diyerek şu mesajı verdi: “Bunu, ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık.”

NOTLAR

Programda, katılımcılar Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği’nin çaldığı Mehter marşlarına coşkuyla eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alana girişinde binlerce vatandaş tarafından ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılandı.

Erdoğan’ın hitabı sırasında kürsünün yanında, tarihteki Türk askerlerini ve savaşçılarını simgeleyen geleneksel zırh ile kıyafet giymiş nöbetçiler yer aldı.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş tarafından hediye takdim edildi.

Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan Vekilleri, Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin genel başkan yardımcıları, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, YÖK Başkanı Erol Özvar, Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyet Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan’ın katılımıyla çekilen aile fotoğrafının ardından program sona erdi.