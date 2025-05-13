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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şahbaz Şerif'in teşekkürüne yanıt : Türkiye-Pakistan kardeşliği, hakiki dostluğun en güzel örneklerinden biridir

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pakistan#Şahbaz Şerif
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Şahbaz Şerifin teşekkürüne yanıt : Türkiye-Pakistan kardeşliği, hakiki dostluğun en güzel örneklerinden biridir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 22:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in teşekkür paylaşımına karşılık "Dünya üzerinde pek az millete nasip olan Türkiye-Pakistan kardeşliği, hakiki dostluğun en güzel örneklerinden biridir" yanıtını verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Kıymetli Şahbaz Şerif kardeşim,

Dünya üzerinde pek az millete nasip olan Türkiye-Pakistan kardeşliği, hakiki dostluğun en güzel örneklerinden biridir.

Türkiye olarak Pakistan'ın barış, huzur ve istikrarına büyük önem atfediyoruz.

Pakistan devletinin sağduyulu, sabırlı, ihtilafların çözümünde diyaloğa ve uzlaşıya öncelik veren politikasını takdirle karşılıyoruz.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, iyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.

Sizlerin şahsında dost ve kardeş Pakistan'ı en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum.

“Pakistan, Türki dosti zindabad!”

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pakistan#Şahbaz Şerif

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