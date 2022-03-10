Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye her iki tarafla da konuşabilen anahtar ülke

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’ndaki konuşmasını Ukrayna savaşı, ekonomi ve 6 partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem ittifakına ayırarak özetle şunları söyledi:



“Partimizi sandıktaki 16. zaferine hep birlikte hazırlayacağız. Türkiye’nin talihsizliği uzunca süredir muhalefet liderliğinden, üslubundan mahrum bulunmasıdır. 16 seçimde hezimete uğrayan CHP, sürekli geriye gitmiştir. Bu CHP, güya peşine taktığı, hepsinin ismini açıkça zikretmeye cesaret edemediği 28 Şubat ittifakı kurdu. Daha masada hangi sırayla oturacaklarına karar veremeyenlerin gereken etkin, cesaretli adımları nasıl atacaklarını merak ediyoruz.

BARIŞIN ÇOCUKLARI

Ülkemizin de içinde yer aldığı bölge son 11 yıldır sancılı ve meşakkatli günler geçiriyor. Komşumuz Suriye’de 12 milyon insanın evini terk etmesine yol açan kriz halen devam ediyor. Kimlerin aktör olarak yer aldığını gayet iyi biliyoruz. Yemen’deki iç savaş savunmasız insanları etkilemeyi sürdürüyor. Ekranlarda izlemişsinizdir, ağlayan annesinin gözyaşlarını yalayan bir çocuk. Bu sabah ekranda izledim, polis babasının kaskını yumruklayan bir yavru, arkada annesi çocuğuna sahip çıkmaya çalışıyor. Bu vicdansızlıktır. Bu vicdansızlıktan ne yapıp edip, biz barışın çocuklarını yeniden inşallah ihya etmeliyiz.

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ZULME SUSTULAR

İnsanlık adına yüz karası bu tablo karşısında görevi güvenlik ve istikrarı sağlamak olan bu kuruluşlar maalesef kıllarını bile kımıldatmadılar. Ülkemizin bölgeye istikrar ve güven getirmeyi amaçlayan operasyonlarını engellemeye çalıştılar. Pek çok tehdit şantaj ambargoya da maruz kaldık. Terör örgütlerinin meşrulaştırıldığını gördük. Bunu ABD, Avrupa daha iyi bilir. Bunları yüzlerine söyledik. Mazlumları, dinine, kökenine, derisinin rengine göre ayıran bir zihniyetin ne insaniyetle ne de medeniyetle hiçbir bağı yoktur.

CADI AVINI KABUL ETMİYORUZ

Ukrayna’nın sahipsiz bırakılması gibi Rus halkına, Rus edebiyatına, öğrencilerine, sanatçılarına yönelik cadı avını andıran uygulamaları da kabul etmiyoruz. Hale bak, Almanya’da filarmoni orkestrasının şefi, Putin’in arkadaşı diye görevine son veriliyor. Böyle saçmalık olur mu? Bakıyorsunuz Dostoyevski’nin eserlerine İtalya’da yasak getiriliyor. Bunun tarihte Bağdat’taki kütüphaneleri yakıp yıkan Hülagü’den ne farkı var? Aynı bunlar. Bu faşist uygulamalar Ukrayna halkının meşru mücadelesine de gölge düşürüyor. Kapımıza gelen insanların din, dil, ten rengine bakmadık. Gözlerinin rengine bakmadık. Bu ne saçmalık.



SAVAŞLARIN KAZANANI OLMAZ

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Her ikisi de Karadeniz’den komşumuz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Krizin trajediye evrilmemesi için çok çaba harcadık, harcıyoruz. Sayın Zelenski ve Sayın Putin ile yaptığımız görüşmelerde sorunların diyalog ile çözülmesi gerektiğinin altını çizdim. Savaşın, savaşların kesinlikle kazananı olmaz.”