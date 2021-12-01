Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir

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Üretim ve istihdam vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter paylaşımları şu şekilde:

* Türkiye’nin 2021’in üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. Millî gelirimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı. Bu yıl elde ettiğimiz büyümenin önemli bir bölümü ihracat kaynaklıdır.

* Yıllık 216 milyar doları bulan ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 83’ü geride bırakan Türkiye, hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Ülkemizin ihracatı sadece rakam olarak büyümüyor, yapısal olarak da yüzde 95’i imalat sanayi ürünlerinden oluşan güçlü bir konuma yükseliyor. Öyle ki, üretimimizi bir yılda neredeyse iki katına çıkartabilecek sağlamlıkta ve esneklikte bir altyapıya sahibiz.

* Ülkemizin 81 ilinin tamamına yayılan organize sanayi bölgeleriyle, fabrikalarla, tesislerle çalışıyor, üretiyoruz. İnşallah 2021 yılını çift haneli büyümeyle kapatacak bir yere doğru gidiyoruz.

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* Şu anda tüm sektörlerde yeni yatırımlarla, yeni istihdamlarla kesintisiz bir kapasite büyütme yarışındayız. Ülkemizi, hemen kaçıp gidecek sıcak paranın cenneti haline dönüştürmek yerine kalıcı kazanımlarla sonuçlanacak yatırımlara kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz.

* Ne yaptığımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Hangi risklerle karşılaşacağımızı, hangi sonuçlar elde edeceğimizi biliyoruz.

* Türkiye’yi nasıl güçlü bir kalkınma altyapısına, güçlü bir demokrasiye kavuşturmuşsak, üretime ve istihdama dayalı güçlü bir ekonomiye de kavuşturacağız.

* Hep birlikte;



Çalışacağız, daha çok çalışacağız…



Üreteceğiz, daha çok üreteceğiz…



Güçleneceğiz, daha çok güçleneceğiz...



Büyüyeceğiz, daha çok büyüyeceğiz…