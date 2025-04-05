Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dipdiri ayakta

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde İstanbul Kısıklı’daki konutundan çıkarak Hz. Ali Camisi’ne geldi. Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı:

ABD ZİYARETİ: “Amerika ziyaretiyle alakalı henüz bir tarih belirlemiş değiliz. Ama gerek Dışişleri Bakanımın gerek Ticaret Bakanımın, gerek görüşmeleri gerekse Amerika ile ilgili seyahat takvimleri söz konusu. Bu takvimler her an işleyebilir ve arkadaşlarımızın Amerika’ya gidişleri söz konusu olabilir. Bakanların bu ziyaretlerinde de son günlerde gündeme gelen vergi ile ilgili yapılandırmalar meselesi gündemin ana başlıklarını teşkil edebilir. Temennimiz odur ki Türkiye’ye karşı düşündükleri olumlu yaklaşımın hayata da geçmesini görmek, sağlamak...

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Gözden Kaçmasın Aktivistlerin siyaseti Erdoğan’ın işine yarar Haberi görüntüle

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: Terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız şekilde yürümektedir. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler, her geçen gün ülkemizin lehine, bölgemizin lehine ve daha sağlıklı bir yapı. CHP’nin şu son teröre yönelik attığı adımlar sizleri aldatmasın. Biliyorsunuz biz bunları Gezi’de de gördük. Sonra neticesi ne oldu? Bunları da hep beraber yaşadık. CHP’nin teröre yönelik attığı bu adımlar da tutmadı ve tutmayacak. Çünkü Türkiye dipdiri ayaktadır. Dipdiri gündemi elinde tutmaktadır ve Cumhur İttifakı, Türkiye’nin şu anda her şeyidir. Terörsüz bir Türkiye’yi, Cumhur İttifakı zaten en güzel şekilde kurmakta ve yürütmektedir. Kimse buradan kendine olumsuz bir pay çıkarmasın. Bunların hiçbiri tutmaz, tutmayacaktır. Ve her geçen gün daha iyiye giden bir Türkiye var her şeyiyle. Ekonomide, siyasette, kültürel bağda, uluslararası ilişkilerde bambaşka gelişen bir Türkiye var ve bu Türkiye bundan sonraki süreci çok daha farklı bir şekilde inşa edecek, ihya edecektir.”

BOYKOT ÇAĞRISI: CHP Lideri Özel’in vatandaşları boykota çağırdığı 2 Nisan’da günlük harcama miktarının 2 katına çıkıp 28 milyara yükselmesine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi: “Onlar 2 Nisan’ı bu noktada tarih olarak ilan ettiler. Ama 2 Nisan’da gördüğünüz gibi alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, tam aksi çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Demek ki Türkiye’nin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor. Hatta dün bir yere misafirliğe gittim. Çok enteresan, dedi ki ‘Fabrikamın araç gereçlerinin hepsini seferber ettim. Gidin, çeyrek deponuz da varsa bugün bu alışverişi yapın ve bütün araçların gereçlerin hepsinin depolarını fulleyin. 3’ünden itibaren bu şekilde mesaiye gelin’. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu nedir? Milli, yerli bir duruşun ne olduğunu göstermektir. Milletimin bu şekilde duran her ferdine şahsım adına, milletim adına çok teşekkür ediyorum.”

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Gözden Kaçmasın Dünyayı sarsan kararlar Haberi görüntüle

‘DEVLET BEY’LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM’

Bunlar hep yalancı, palavracı... İşte gördüğünüz gibi şu anda rahmetli Türkeş’e karşı sürekli vecibesini yerine getiren Devlet Bey, yine aynı şekilde vecibesini yerine getirdi. Az önce ben de kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Aynı şekilde ben de rahmetli Türkeş’e duamızı yaptığımızı kendilerine söyledim. Bizler her zaman bu ülkeye, bu millete her türlü faydası olan, hizmeti olan büyüklerimizin yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz. ‘Nasıl sağlığınız?’ diye sorduğumda aldığım cevap, ‘Gayet iyiyim, bugün vecibemizi de yerine getirdik’ oldu. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Çünkü yapacağımız daha çok şey var.